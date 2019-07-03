Мактавиш прибыл в Ярославль. Фото

Главный тренер "Локомотива" Крейг Мактавиш прибыл в Ярославль, сообщает официальный Twitter клуба.

Канадский специалист высоко оценил инфраструктуру клуба. По его словам, в городе созданы условия, которые отвечают всем требованиям для качественной подготовки к чемпионату.

"Локомотив" выйдет на лед в середине июля. Сейчас тренерский штаб команды составляет тренировочный план и знакомится с молодыми игроками.