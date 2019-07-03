Мактавиш прибыл в Ярославль. Фото

Главный тренер "Локомотива" Крейг Мактавиш прибыл в Ярославль, сообщает официальный Twitter клуба.
Канадский специалист высоко оценил инфраструктуру клуба. По его словам, в городе созданы условия, которые отвечают всем требованиям для качественной подготовки к чемпионату.
"Локомотив" выйдет на лед в середине июля. Сейчас тренерский штаб команды составляет тренировочный план и знакомится с молодыми игроками.
Крейг Мактавиш прибыл в Ярославль! 🔥— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 3 июля 2019 г.
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First appearance of Craig MacTavish on Yaroslavl ice. pic.twitter.com/Ij3apXLDuT
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