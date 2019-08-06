Мактавиш перечислил лидеров "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива"​ Крэйг Мактавиш оценил состав команды и назвал потенциальных лидеров клуба.

– Могу назвать вам множество имен, – приводит слова тренера РИА "Новости". – Это и российские ветераны Александр Свитов, Степан Санников, Даниил Апальков, Егор Аверин, и легионеры Антон Ландер, Стаффан Крунвалль, Якуб Накладал. Посмотрите, сколько опытных игроков. Поэтому я не совсем понимаю, когда о "Локомотиве" говорят как о молодой команде, которой может не доставать опыта. Думаю, у нас будет четыре крепких, хорошо сбалансированных звена. У нас есть работяги, есть мастера. То, что я вижу, заставляет с нетерпением ждать старта сезона.

– Крунвалль остается капитаном "Локомотива"?

– Стаффан проделал фантастическую работу в этой роли, и будет здорово иметь такого капитана. Но мне хотелось бы сначала проинформировать обо всем игроков, после чего сделать объявление для прессы.

– Свитов нужен вам в большей степени как лидер в раздевалке?

– Безусловно, Свитов будет лидером коллектива. Он демонстрирует хорошее отношение на сборах, добавляет от недели к неделе. Я удивлен, насколько здорово он по-прежнему играет в хоккей.

– Вы планируете, что Антон Ландер будет центрфорвардом первого звена, а Стефан Да Коста будет играть на краю?

– Задумка была такой, но пока мы не очень много видели Да Косту, сейчас у него повреждение.

– Представьте российскому болельщику Тая Рэтти.

– Талантливый и умный игрок, который всегда готов отправить шайбу в ворота. Как он сделал это в первой же игре за "Локомотив" на турнире в Сочи. Уверен, что он способен забивать в КХЛ на постоянной основе.