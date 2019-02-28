Максвелл и Никонцев внесены в список травмированных

Форварды "Спартака" Бен Максвелл и Анатолий Никонцев были внесены в список травмированных, сообщается в пресс-релизе КХЛ.

Максвелл выбыл из строя до 7 марта, Никонцев должен вернуться на лед 11-го числа. Оба нападающих еще могут выступить в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

30-летний Максвелл в регулярном чемпионате сыграл 59 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 12 результативных передач при показателе полезности "+7" и 20 штрафных минутах. Никонцеву довелось принять участие в 52 встречах. Он сумел набрать 23 (11+12) очка по системе "гол+пас" при показателе полезности "-4" и 18 минутах штрафа.

"Спартак" выиграл первый матч серии со СКА в Санкт-Петербурге. Вторая игра пройдет сегодня, 28 февраля, в дворце спорта "Ледовый". Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка