Максименко произведет вбрасывание на матче хоккейного «Спартака»
19:28
Вратарь «Спартака» Александр Максименко произведет символическое вбрасывание на матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».
Символическое вбрасывание сегодня производит голкипер @fcsm_official Александр Максименко ?? pic.twitter.com/t6jW5HGjrL— Spartak Moscow (@spartak_hc) October 29, 2019
Вратарь @fcsm_official Александр Максименко вбросил шайбу перед @spartak_hc @jokerithc pic.twitter.com/Rz5yTKlSYq— Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) October 29, 2019
В текущем сезоне Максименко провел 17 матчей за «Спартак», в которых пропустил 19 голов.
Хоккейный «Спартак» занимает 5-е место на «Западе», имея в активе 26 очков после 23 игр.
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