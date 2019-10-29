КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Максименко произведет вбрасывание на матче хоккейного «Спартака»

19:28
Теги:

Вратарь «Спартака» Александр Максименко произведет символическое вбрасывание на матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».

В текущем сезоне Максименко провел 17 матчей за «Спартак», в которых пропустил 19 голов.

Хоккейный «Спартак» занимает 5-е место на «Западе», имея в активе 26 очков после 23 игр.

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир