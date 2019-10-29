Максименко произведет вбрасывание на матче хоккейного «Спартака»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко произведет символическое вбрасывание на матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».

В текущем сезоне Максименко провел 17 матчей за «Спартак», в которых пропустил 19 голов.

Хоккейный «Спартак» занимает 5-е место на «Западе», имея в активе 26 очков после 23 игр.

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