МакSим выступит на ретроматче "Спартак" - "Сочи"

"Спартак" поделился подробностями программы ретроматча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи". На арене расположатся фотозоны, площадка для игры в твистер, три интерактивные зоны и площадк для флорбола. Кроме того, пройдут автограф-сессии Александра Кузнецова, Георгия Евтюхина, Николая Сёмина, Леонида Канарейкина и Кирилла Князева, а также состоится аукцион по продаже оранжевых свитеров.

Перед матчем для болельщиков выступит певица МакSим, а во время игры будет звучать выбранная болельщиками музыка: советские хиты 60-х в первом периоде, песни 80-х - во втором, а также рок и металл - в третьем.

Игра "Спартак" - "Сочи" состоится 5 февраля.