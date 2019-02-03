МакSим выступит на ретроматче "Спартак" - "Сочи"

"Спартак" поделился подробностями программы ретроматча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи". На арене расположатся фотозоны, площадка для игры в твистер, три интерактивные зоны и площадк для флорбола. Кроме того, пройдут автограф-сессии Александра Кузнецова, Георгия Евтюхина, Николая Сёмина, Леонида Канарейкина и Кирилла Князева, а также состоится аукцион по продаже оранжевых свитеров.
Перед матчем для болельщиков выступит певица МакSим, а во время игры будет звучать выбранная болельщиками музыка: советские хиты 60-х в первом периоде, песни 80-х - во втором, а также рок и металл - в третьем.
Игра "Спартак" - "Сочи" состоится 5 февраля.
🎤 В 19:05 начнётся живой концерт нашей любимой @maksimofficial , весь вечер на игре будет звучать музыка, выбранная болельщиками: советские мелодии 🎶 60-х (в первом периоде), музыка 👨🏻🎤 80-х (во втором периоде) и 🎸 рок и металл (в третьем). pic.twitter.com/dUisOMGVue– Spartak Moscow (@spartak_hc) 3 февраля 2019 г.