Максим Третьяк покинул рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Максимом Третьяком, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 23-летний голкипер принял участие в четырех матчах регулярного чемпионата КХЛ и не одержал ни одной победы. Российский вратарь в среднем за матч пропускал 2,75 шайбы и отражал 88,5 процента бросков. Последний матч Третьяк провел 27 октября 2019 года, выйдя на замену во встрече со «Спартаком».

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