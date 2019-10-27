Максим Третьяк: «Лучше пропустить, но одержать при этом победу, чем наоборот»

Голкипер рижского «Динамо» Максим Третьяк оценил свою игру в матче со «Спартаком» (2:3). Вратарь сменил Андрея Макарова в начале второго периода.

— На протяжении всей игры делали, что могли, — приводит слова Третьяка официальный сайт КХЛ. — Команда вообще всегда бьется до последнего. Никаких претензий по самоотдаче к ребятам быть не должно. Гудачек действовал отлично.

Если говорить о моем выходе, наша задача — быть готовым всегда. Да, мне удалось не пропустить, но команда проиграла, и говорить о том, что я доволен своими действиями не приходится. Лучше пропустить, но одержать при этом победу, чем наоборот.

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