Голкипер «Звезды» Максим Третьяк в интервью «Известиям» поделился мнением об истории с заливщиком льда, который помог «Каролине» одержать победу над «Торонто». 42-летний мужчина вошел в игру в середине второго периода после травм обоих заявленных на матч вратарей «Ураганов» — Джеймса Раймера и Петра Мразека.

— Следили за историей с заливщиком льда на домашней арене «Торонто», вставшим в ворота «Каролины»?

— Да, видел. Прикольно получилось. Очень необычная история — человек, который не играл на профессиональном уровне, вышел на лед и помог своей команде выиграть. Думаю, для него это стало ярким моментом и точно одним из самых приятных в жизни. Что тут сказать? Классно, что так иногда случается. А мужик молодец, что справился.