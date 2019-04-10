Максим Сушинский: "В Копенгагене мы не разговаривали с Быковым, а ехали к Хартли"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский поделился мнением о финала Кубка Гагарина, в котором "ястребы" встретятся с ЦСКА, заявил, что не считает контракт с Карри Ряме ошибкой, и опроверг информацию о переговорах с Вячеславом Быковым во время чемпионате мира в Копенгагене.

– Как вы думаете, финал по наполнению будет похожим на шестой матч с "Салаватом"? Атака на оборону?

– Только один матч у нас такой был – затяжной и с малым количеством голом. Я хотел бы увидеть красивый хоккей.

– С чем связываете то, что на Востоке все гораздо зрелищнее, чем на Западе.

– Может быть, больше открытого хоккея, больше на атаку играют на Востоке. Хотя я не хочу сказать, что СКА не играет на атаку. Они тоже здорово играли в атаке. Тот же "Йокерит" тоже. Понятно, что у "Локомотива" задача – в основном оборона. ЦСКА играет сейчас в такой же хоккей.

– Будущее за каким хоккеем? Таким, какой был на старте серии "Авангард" – "Салават", или таким, какой у ЦСКА с "Локомотивом"?

– Будущее есть и у того, и у другого хоккея. Всегда так и было. Есть команды, которые любят играть в атаке, много атакуют, а есть те, которые наоборот – домоседы, играющие много в обороне.

– Ваши переговоры с Хартли в Копенгагене до 5 утра – он нарисовал все то, что получилось сейчас?

– В принципе – да. И он услышал от нас, что мы хотим увидеть.

– Что не получилось?

– Все получилось пока.

– Вряд ли вы предполагали, что Верстиг убежит отсюда.

– Зато мы заработали денег (права на него были проданы "Векше" – прим. "СЭ"). Верстиг же нам заплатил. И Коди Фрэнсона подписали.

– Ошиблись с Ряме.

– Это не ошибка. Все говорят, что знали, что он снова ляжет операцию. Никто про это ничего не знал. У него травма совсем не такая, какая была в прошлом году. Ряме не ошибка. Если бы он и был – не знаю… Зато появился шанс у Бобкова.

– Вячеслав Быков в Копенгагене сказал, что благодарит вас за предложение, но отказывается по семейным обстоятельствам. Если б согласился – все могло иначе совсем пойти.

– В Копенгагене мы не разговаривали с Быковым. Ехали напрямую разговаривать с Хартли. Это чистая случайность, что мы встретились с Быковым там. Просто были рядом. Сидели в одной ложе.

– Чего вы ждете от финала в плане судейства? Будет ли это фактором влияющим?

– Не хотелось бы, чтобы финал обсуждали, как судейский. Хотелось бы, чтобы финал обсуждали со стороны игры.

– К Хартли много вопросов. Он постоянно давит на арбитров. Обращались к нему?

– Не знаю, как он давит. Просто задает вопросы. Нормальный судья спокойно может ответить на вопрос, а не прятаться от ответа. А кто прячется – он пытается докричать до него. И, наверное, получается, что грубо кричит. Я не знаю. Мне сверху не слышно. (Алексей Шевченко)