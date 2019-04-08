Максим Сушинский: "Уфа билась, но "Авангард" был сильнее"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский назвал заслуженной выход клуба в финал Кубка Гагарина. В шестой игре финала Восточной конференции против "Салавата Юлаева" омичи забросили единственную шайбу в третьем овертайме (1:0) и выиграли серию 4-2.

- Юха Метсола играл хорошо весь матч, просто один игрок не может вытащить всю команду. Думаю, что мы заслуженно победили, - цитирует ТАСС Сушинский. - Свою роль в победе сыграла и наша физическая подготовка, и желание игроков, которые горели, отрабатывали каждый момент, бились. Хотя нельзя сказать, что Уфа не билась, но мы были сильнее.

Также Сушинский подчеркнул, что клубу без разницы, с кем играть в финале. На данный момент в другой полуфинальной серии счет между ЦСКА и СКА равный - 3:3. Решающая седьмая игра состоится 9 апреля.

- Какая тут разница, впереди одна игра, мы узнаем соперника. Нам надо готовиться, отдыхать, мы выбирать из соперников точно никого не будем, - сказал президент омичей.