Максим Сушинский: «У Найта есть все, чтобы стать одним из ведущих игроков «Авангарда»

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подписание контракта с форвардом Корбаном Найтом.

— Для нас крайне важно, чтобы легионеры были лидерами нашей команды, — приводит слова Сушинского официальный сайт клуба. — Найт отлично провел сезон в Нур-Султане, у него есть все для того, чтобы стать одним из ведущих наших игроков. Помимо хорошей результативности Корбэна обращает на себя внимание его показатель выигранных вбрасываний — более 60%, топ-5 всей КХЛ. Это важный момент, поскольку выигранное вбрасывание означает владение шайбой, а мелочей в системе Хартли, как мы знаем, не бывает.