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Максим Сушинский: «У Найта есть все, чтобы стать одним из ведущих игроков «Авангарда»

14:58
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Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подписание контракта с форвардом Корбаном Найтом.

— Для нас крайне важно, чтобы легионеры были лидерами нашей команды, — приводит слова Сушинского официальный сайт клуба. — Найт отлично провел сезон в Нур-Султане, у него есть все для того, чтобы стать одним из ведущих наших игроков. Помимо хорошей результативности Корбэна обращает на себя внимание его показатель выигранных вбрасываний — более 60%, топ-5 всей КХЛ. Это важный момент, поскольку выигранное вбрасывание означает владение шайбой, а мелочей в системе Хартли, как мы знаем, не бывает.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/38751/

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