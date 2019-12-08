Максим Сушинский: «Стараемся обращать внимание на молодых талантливых хоккеистов разных лиг»

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал обмен, в результате которого омский клуб пополнил защитник Семен Ручкин.

— Наша селекционная служба постоянно ищет игроков, способных усилить «Авангард», — цитирует Сушинского официальный сайт «Авангарда». — Стараемся обращать внимание на молодых талантливых хоккеистов разных лиг. Ручкин неплохо проявил себя в ВХЛ еще в прошлом сезоне, а сейчас действует крайне полезно, о чем говорит статистика. Полезность и стабильность — важнейшие качества для защитника. А еще Семен родился в Омске, и конечно, ему очень хочется закрепиться в «Авангарде».

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