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Максим Сушинский: «Стараемся обращать внимание на молодых талантливых хоккеистов разных лиг»

11:02
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Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал обмен, в результате которого омский клуб пополнил защитник Семен Ручкин.

— Наша селекционная служба постоянно ищет игроков, способных усилить «Авангард», — цитирует Сушинского официальный сайт «Авангарда». — Стараемся обращать внимание на молодых талантливых хоккеистов разных лиг. Ручкин неплохо проявил себя в ВХЛ еще в прошлом сезоне, а сейчас действует крайне полезно, о чем говорит статистика. Полезность и стабильность — важнейшие качества для защитника. А еще Семен родился в Омске, и конечно, ему очень хочется закрепиться в «Авангарде».

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Дополнительная информация

https://www.hawk.ru/news/37173/

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