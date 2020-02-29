Максим Сушинский: «Спад у «Авангарда» был не физический, а эмоциональный»

Президент «Авангарда» Максим Сушинский в интервью «Известиям» отметил, что спад у команды на финише регулярного чемпионата КХЛ случился из-за психологии.

— Сейчас форма команды отличается от той, в которой она подошла к прошлому плей-офф, когда в первом раунде без вариантов выбила «Ак Барс» (4:0)?

— Форма у нас та же, цвет тот же, эмблема та же. Поэтому будем надеяться, что ребята отойдут эмоционально от тех неудач, что нас преследовали на финише регулярного чемпионата. А здесь, на мой взгляд, был больше не физический провал, а эмоциональный. Так что готовимся к серии с «Салаватом Юлаевым» и будем бороться за победу.

— Обидно было упустить второе место на Востоке?

— Да не важно. Какая разница, с какого места стартовать? Здесь совершенно нет никакой разницы. Главное, как ты сыграешь в плей-офф. В прошлом сезоне мы вообще закончили регулярный чемпионат на четвертом месте в конференции. А потом дошли до финала Кубка Гагарина. Поэтому здесь не важно итоговое место в регулярке. Все решит плей-офф. Гораздо важнее с лучшей стороны показать себя весной.