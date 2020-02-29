Президент «Авангарда» Максим Сушинский в интервью «Известиям» отметил, что ожидает жесткого противостояния с «Салаватом Юлаевым» в первом раунде Кубка Гагарина.

— Ожидаете такого же жесткого противостояния с «Салаватом Юлаевым», как в прошлогоднем финале Восточной конференции?

— Ну конечно. А как по-другому? Это плей-офф. Какая разница, первый раунд или финал конференции. В любом случае противостояние будет увлекательным. «Салават» — сильный соперник. Безусловно, ожидаю, что получится очень интересная серия.

— У «Салавата Юлаева» несколько изменился по сравнению с прошлым сезоном состав. Ушли Йоонас Кемппайнен и Владимир Ткачев, пришли Никита Сошников, Сакари Маннинен. Насколько в игровом плане изменились уфимцы за прошедший год?

— Я думаю, что игровой план не поменялся, потому что тренер тот же, что работал и в прошлом сезоне. Да, у «Салавата Юлаева» поменялся ряд игроков, но не могу сказать, что команда стала слабее. Ко всем хоккеистам уфимцев нужно относиться крайне внимательно.