Максим Сушинский: «С введением потолка зарплат много игроков уедут в НХЛ»

Президент «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что введение жесткого потолка зарплат в КХЛ поспособствует массовому отъезду игроков в НХЛ.

— Мы не можем ничего предлагать, параметры нас устраивают, — приводит слова Сушинского ТАСС. — Я думаю, что с введением потолка зарплат много игроков уедут в НХЛ. Я думаю, что очень сильно рухнут зарплаты.

КХЛ установила жесткий потолок зарплат с сезона-2020/21, он будет составлять 900 миллионов рублей без возможности превышения. В сезоне-2018/19 потолок составил 850 миллионов рублей, штраф за его нарушение — 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 потолок составляет 800 млн рублей, а штраф — 30%.

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