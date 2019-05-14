Максим Сушинский рассказал о планах "Авангарда" на межсезонье

Президент "Авангарда" Максим Сушинский прокомментировал план подготовки команды к сезону КХЛ-2019/2020.

Омский клуб примет участие в двух предсезонных турнирах в Сочи (3-8 августа) и Санкт-Петербурге (22-25 августа).

– Сейчас команда находится в отпуске, но для остальные службы клуба уже начали активную подготовку к следующему сезону. Знаю, что многие уже соскучились по играм "Авангарда", с нетерпением ждут предсезонных турниров, чтобы вновь посмотреть на любимую команду, – цитирует Сушинского пресс-служба "ястребов".

При планировании нынешнего межсезонья мы рассчитывали сохранить прошлогодний календарь, а именно турниры в Челябинске и Санкт-Петербурге. Знаю, что в Челябинск всегда приезжало немало болельщиков "Авангарда", поэтому хотели не нарушать традицию и сыграть поближе к дому. Однако, к нашему удивлению, приглашения в Челябинск "Авангард" не получил. После этого уже начали рассматривать другие варианты.

Существовала опция с Нижним Новгородом, однако состав участников турнира в Сочи более интересный. Поэтому спасибо оргкомитету турнира за то, что наша заявка была одобрена, будет интересно и полезно сыграть с сильными соперниками в рамках подготовки к сезону. Что касается турнира в Санкт-Петербурге, то здесь все осталось без изменений, к организации соревнований на призы Н. Пучкова никогда не было претензий, все на очень высоком уровне, поэтому заключительные матчи перед стартом сезона мы вновь проведем в Ледовом.



Поступает много вопросов по поводу приезда команды в Омск. Перед началом сезона в Омске обязательно состоится презентация команды, прилетим в полном составе. Пока не могу назвать точные даты, так как детали сейчас прорабатываются, но обязательно все сообщим и расскажем ближе к делу.