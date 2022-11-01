Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:00

Сушинский: «Сложно рассуждать о том, насколько хватит мотивации у Гусева для игры за СКА»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Чемпион мира Максим Сушинский объяснил, какая мотивация будет двигать нападающим Никитой Гусевым в Континентальной хоккейной лиге.

«В данной ситуации сложно рассуждать о том, насколько хватит мотивации у Гусева для игры за петербуржцев. Вы думаете, у хоккеистов горят глаза только при виде НХЛ? В первую очередь они хотят одерживать победы, и не так важно, где это делать. Ему в России нужно возвращать свое имя и зарабатывать деньги. Разумеется, СКА с таким форвардом в составе станет еще сильнее. Но я бы не стал заранее вручать им Кубок Гагарина, ведь сезон только начался», — сказал Сушинский RT.

Во вторник, 1 ноября, СКА объявил о заключении контракта с Гусевым на 2 года. 30-летний россиянин будет выступать за команду под 97-м номером, под которым выступал ранее.

Как стало известно «СЭ», до конца этого сезона игрок получит 40 миллионов рублей.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1068766-sushinskii-motivaciya-gusev-khl
Максим Сушинский
Никита Гусев
ХК СКА
0
Читайте также
«Россия стала вторым домом». Интервью первого японца в КХЛ
Попытка МОК «забыть» о великих советских гимнастках вызвала скандал. Исторический ляп
СМИ рассказали о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем
В Кремле прокомментировали отказ Тинькова от гражданства России
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ примет решение по «Ладе» в марте 2023 года

Александр Радулов включен в состав «Ак Барса» на матч с ЦСКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 25 23 2 47
2 ЦСКА 23 16 7 35
3 Динамо М 25 15 10 34
4 Локомотив 24 15 9 33
5 Торпедо 24 14 10 29
6 Витязь 24 11 13 28
7 Спартак 25 11 14 27
8 Динамо Мн 25 10 15 24
9 Северсталь 25 9 16 23
10 Куньлунь 26 9 17 21
11 Сочи 22 3 19 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 24 17 7 37
2 Сал. Юлаев 23 15 8 33
3 Автомобилист 24 15 9 31
4 Сибирь 26 14 12 30
5 Адмирал 24 12 12 27
6 Барыс 26 12 14 25
7 Ак Барс 23 10 13 24
8 Авангард 24 10 14 23
9 Трактор 25 10 15 23
10 Нефтехимик 24 9 15 19
11 Амур 23 7 16 18
Результаты / календарь
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
1.11 16:30
Барыс – Сибирь
 3 : 1
1.11 17:00
Сал. Юлаев – Амур
 - : -
1.11 17:00
Трактор – Адмирал
 - : -
1.11 19:00
Ак Барс – ЦСКА
 - : -
1.11 19:00
Витязь – Торпедо
 - : -
1.11 19:30
Динамо М – Металлург
 - : -
1.11 19:30
Спартак – Авангард
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости