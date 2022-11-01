Сушинский: «Сложно рассуждать о том, насколько хватит мотивации у Гусева для игры за СКА»

Чемпион мира Максим Сушинский объяснил, какая мотивация будет двигать нападающим Никитой Гусевым в Континентальной хоккейной лиге.

«В данной ситуации сложно рассуждать о том, насколько хватит мотивации у Гусева для игры за петербуржцев. Вы думаете, у хоккеистов горят глаза только при виде НХЛ? В первую очередь они хотят одерживать победы, и не так важно, где это делать. Ему в России нужно возвращать свое имя и зарабатывать деньги. Разумеется, СКА с таким форвардом в составе станет еще сильнее. Но я бы не стал заранее вручать им Кубок Гагарина, ведь сезон только начался», — сказал Сушинский RT.

Во вторник, 1 ноября, СКА объявил о заключении контракта с Гусевым на 2 года. 30-летний россиянин будет выступать за команду под 97-м номером, под которым выступал ранее.

Как стало известно «СЭ», до конца этого сезона игрок получит 40 миллионов рублей.