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Сегодня, 16:00

Сушинский: «Авангард» при Ги Буше начал играть в атакующий хоккей»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал в интервью «СЭ» последние результаты омского клуба в сезоне-2024/25.

— Что скажете о последних результатах «Авангарда»?

— У «Авангарда» была отличная игра с «Салаватом», когда команда отыгралась с 0:2. Есть запал, есть желание. «Авангард» начал играть в атакующий хоккей. В этой команде есть, кому играть в этом стиле.

— При новом главном тренере Ги Буше команда стала более атакующей?

— Мы же видим, сколько они забивают. Поэтому — да. «Авангард» стал очень активно играть в атаке.

Максим Сушинский
ХК Авангард
Ги Буше
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Спартак 43 26 17 57
5 Динамо Мн 46 25 21 56
6 Северсталь 45 27 18 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 46 28 18 61
2 Ак Барс 43 28 15 58
3 Сал. Юлаев 43 28 15 58
4 Металлург Мг 45 28 17 58
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 43 19 24 42
9 Лада 43 18 25 42
10 Нефтехимик 44 14 30 40
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 45 9 36 23
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Сибирь – Трактор
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