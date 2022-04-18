Сушинский: «Серия со СКА показала, что ЦСКА не нужно большинство, они свое и так забьют»

Сушинский заявил, что ЦСКА для победы в матче не нужно большинство

Российский хоккеист Максим Сушинский прокомментировал итоги первого матча финальной серии Кубка Гагарина-2022 между «Металлургом» и ЦСКА (1:3).

«ЦСКА провел первый матч хорошо. В сложный момент армейцы добавляют, и все встает на свои места. Если бы не ошибались и не удалялись, то могли выиграть всухую. ЦСКА ни разу за матч не сыграл в большинстве, но ему это и не надо. Серия со СКА показала, что ЦСКА не нужно большинство, они свое и так забьют. Хочется посмотреть побольше матчей, думаю, что шансы у «Металлурга» есть», — приводит слова Сушинского «Чемпионат».

Московская команда за весь матч заработала 6 минут штрафного времени, игроки «Металлурга» ни разу не удилились. Всего ЦСКА нанес 28 ударов в створ ворот соперника, «Магнитка» — 27.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра пройдет 20 апреля в Магнитогорске, начало — в 17.00 мск.