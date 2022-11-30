Максим Сушинский: «Не думаю, что Ротенберг сейчас будет рубить сплеча»

Бывший форвард СКА Максим Сушинский прокомментировал неудачную серию команды из Санкт-Петербурга в КХЛ. Поражение от «Нефтехимика» (1:2) 29 ноября стало для армейцев пятым в последних шести матчах.

— Ну какой кризис? Это не кризис, — приводит «РБ Спорт» слова Сушинского. — «Авангард» на старте сезона потерпел шесть поражений подряд. Потом у «Ак Барса» началась неудачная серия, они «валилась», сейчас потихонечку выбираются. «Магнитка» часто выигрывала подряд, потом часто проигрывала. Это говорит о том, что есть хороший уровень КХЛ. Не уровень команд, а уровень конкуренции.

— Тем более что в чемпионате можно экспериментировать, что-то пробовать?

— Для того и существует чемпионат. У СКА большой отрыв был от преследователей. Можно поиграться.

— В СКА же Роман Ротенберг. Он способен на всякие резкие реакции.

— Ну и что? Любой тренер на такие реакции способен.

— Не будет Ротенберг сейчас рубить сплеча? Устраивать новые обмены?

— Не думаю, что так нужно делать. До этого команда играла хорошо. И сейчас ничего страшного не произошло.