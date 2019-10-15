Максим Сушинский: «Думаю, что зарплаты в КХЛ сильно рухнут»
Президент «Авангарда» Максим Сушинский ответил на вопросы журналистов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ со СКА.
— Есть предположения, почему СКА — фаворит у букмекеров?
— Наверное, потому что у них нет такого большого списка травмированных.
— Когда ситуация улучшится? Широков сегодня катался не в общей группе.
— Фрэнсон в общей группе.
— Вы собираетесь укрепляться? Ищите игроков на российском рынке?
— Пока нет.
— Четверть регулярного сезона позади — как оцените этот отрезок?
— Хотелось бы оценивать не отрезками, а по итогам чемпионата.
— Вы видите то, что было в прошлом году?
— Пока нет.
— Это связано с травмами?
— С ними тоже. Плюс команда не может пока сплотиться. Думаю, что это связано с тем, что у нас много новых игроков.
— Вас удивило, что Илья Михеев так здорово начал в НХЛ?
— Совсем не удивлен. Он достоин НХЛ. Илья все лето занимался, и прошлый сезон у него получился отличный.
— Видели его игру за «Торонто»?
— Только хайлайты. Не могу ничего сказать.
— Насколько довольны новичками?
— Мы набираем очки, поэтому я доволен.
— Вам не кажется, что уровень на «Востоке» упал?
— Мне кажется, наоборот. Уровень вырос. Поднялись «Ак Барс», «Сибирь», «Адмирал». Это приобретение, а не потеря.
— Со следующего года будет потолок зарплат. Документы уже разосланы по клубам. Вас все устраивает?
— А куда деваться? Решение уже принято.
— Михеева то вернете?
— Как его вернуть? Если у него будет все хорошо в НХЛ, зачем ему сюда?
— Есть ли ясность в ситуации по Войнову? Не уедет ли в НХЛ?
— С потолком зарплат многие уедут. У Войнова сейчас есть контракт, больше ничего сказать не могу.
— Зарплаты сильно рухнут?
— Думаю, что да.
— Манукян — единственное продление?
— Пока что — да. (Алексей Шевченко)
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