Максим Сушинский: «Думаю, что зарплаты в КХЛ сильно рухнут»

Президент «Авангарда» Максим Сушинский ответил на вопросы журналистов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ со СКА.

— Есть предположения, почему СКА — фаворит у букмекеров?

— Наверное, потому что у них нет такого большого списка травмированных.

— Когда ситуация улучшится? Широков сегодня катался не в общей группе.

— Фрэнсон в общей группе.

— Вы собираетесь укрепляться? Ищите игроков на российском рынке?

— Пока нет.

— Четверть регулярного сезона позади — как оцените этот отрезок?

— Хотелось бы оценивать не отрезками, а по итогам чемпионата.

— Вы видите то, что было в прошлом году?

— Пока нет.

— Это связано с травмами?

— С ними тоже. Плюс команда не может пока сплотиться. Думаю, что это связано с тем, что у нас много новых игроков.

— Вас удивило, что Илья Михеев так здорово начал в НХЛ?

— Совсем не удивлен. Он достоин НХЛ. Илья все лето занимался, и прошлый сезон у него получился отличный.

— Видели его игру за «Торонто»?

— Только хайлайты. Не могу ничего сказать.

— Насколько довольны новичками?

— Мы набираем очки, поэтому я доволен.

— Вам не кажется, что уровень на «Востоке» упал?

— Мне кажется, наоборот. Уровень вырос. Поднялись «Ак Барс», «Сибирь», «Адмирал». Это приобретение, а не потеря.

— Со следующего года будет потолок зарплат. Документы уже разосланы по клубам. Вас все устраивает?

— А куда деваться? Решение уже принято.

— Михеева то вернете?

— Как его вернуть? Если у него будет все хорошо в НХЛ, зачем ему сюда?

— Есть ли ясность в ситуации по Войнову? Не уедет ли в НХЛ?

— С потолком зарплат многие уедут. У Войнова сейчас есть контракт, больше ничего сказать не могу.

— Зарплаты сильно рухнут?

— Думаю, что да.

— Манукян — единственное продление?

— Пока что — да. (Алексей Шевченко)

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