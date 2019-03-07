Максим Сушинский: "Авангард" обязательно вернется в Омск"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что работа по реконструкции "Арены Омск" идет полным ходом. По его словам, команда обязательно вернется в родной город.

- Команда моя плюс "Газпромнефть" каждый день занимается проектами по "Арене Омск", ее реконструкции, - приводит 12-й канал слова Сушинского. - Поэтому хочется заверить всех: команда вернется обязательно. И каждый день я и вся большая команда занимается проектированием и объектом нашим.

Напомним, "Авангард" не выступает на "Арене Омск" с начала этого сезона из-за того, что сооружение находится в аварийном состоянии. В настоящее время домашние матчи клуб проводит в Балашихе.