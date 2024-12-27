Соркин: «За первый период ЦСКА, конечно, зачет. А за второй и третий — нет
Нападающий ЦСКА Максим Соркин рассказал, за счет чего получился настолько яркий матч против СКА в FONBET Чемпионате КХЛ.
«У нас был хороший соперник, на которого всегда сильная мотивация. Поэтому и дополнительного настраивать никого не нужно было — ни нас, ни их. Но у нас против СКА вообще часто получаются такие игры с большим количеством заброшенных шайб с обеих сторон. Надеюсь, зрителям это нравится.
При 5:0 перестали правильно играть. Откатились назад, отдали инициативу сопернику. Ему в принципе было уже терять нечего. Игроки СКА поехали забивать и реализовали свои моменты.
Ну мы не то что расслабились. Просто немножко выключились, наверно. Думали, что 5:0 — и все, игра сделана. А играть нужно все 60 минут матча — не 20. Так что за первый период нам, конечно, зачет. А за второй и третий — нет», — цитируют «Известия» Соркина.
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