Соркин: «За первый период ЦСКА, конечно, зачет. А за второй и третий — нет

Нападающий ЦСКА Максим Соркин рассказал, за счет чего получился настолько яркий матч против СКА в FONBET Чемпионате КХЛ.

«У нас был хороший соперник, на которого всегда сильная мотивация. Поэтому и дополнительного настраивать никого не нужно было — ни нас, ни их. Но у нас против СКА вообще часто получаются такие игры с большим количеством заброшенных шайб с обеих сторон. Надеюсь, зрителям это нравится.

При 5:0 перестали правильно играть. Откатились назад, отдали инициативу сопернику. Ему в принципе было уже терять нечего. Игроки СКА поехали забивать и реализовали свои моменты.

Ну мы не то что расслабились. Просто немножко выключились, наверно. Думали, что 5:0 — и все, игра сделана. А играть нужно все 60 минут матча — не 20. Так что за первый период нам, конечно, зачет. А за второй и третий — нет», — цитируют «Известия» Соркина.