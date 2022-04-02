Максим Соркин: «Каждую игру, каждую тренировку учусь у Сан Саныча»

Нападающий ЦСКА Максим Соркин прокомментировал результат первого матча плей-офф финала Западной конференции КХЛ против СКА (3:1, 1-0).

«Не самый лучший матч для нас. Главное, что удача была на нашей стороне. Будем стремиться побеждать дальше. Не думаю, что я икона клуба, но персональная кричалка — это приятно. Мы играем для болельщиков.

В моменте с моим голом надо было бросать. Сан Саныч (Попов — прим. «СЭ») сделал хорошую работу, закрыл вратаря. Тем более, это было начало игры. Хорошо, что зашло.

Каждую игру, каждую тренировку учусь у Александра Попова. Он всегда поможет. У него есть задор, которого на всю команду хватит», — приводит слова Соркина сайт КХЛ.

ЦСКА, не потерпевший ни одного поражения в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0. Вторая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 4 апреля.