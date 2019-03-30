Максим Шалунов: "Девять побед подряд над СКА? Не напоминайте"

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов подвел итоги второго матча финала "Запада" против СКА (3:1). Счет в серии – 2-0 в пользу москвичей.
– На концовку сил не хватает вторую игру подряд, в чем дело?
– Силы у нас есть. Но вы сами видите, что матчи получаются тяжелыми.
– После первого матча Игорь Никитин признал, что ЦСКА повезло. Сегодня все было по делу?
– Мы немного разобрали прошлую игру, сделали выводы.
– Какие именно?
– Этого вам я не скажу.
– Обидно, что вашу шайбу не засчитали?
– Нет никакой обиды из-за того, что мой гол не засчитали. Главное – мы победили.
– Главная задача в серии – это помогать Сорокину?
– Конечно. Первая задача любого хоккеиста – защищать свои ворота.
– А как же голы?
– Они тоже важны.
– Кому сложнее забивать – Шестеркину или Хелльбергу?
– Все в порядке.
– ЦСКА одержал девять побед подряд над СКА…
– Не напоминайте.
– Так у них должен быть комплекс, а не у вас.
– Все равно.
– Телегин с лета попал. Удивились?
– Я повтор не видел. Раз попал, то красавчик. Зверь.
– Тяжело придется в Санкт-Петербурге под давлением 12 тысяч зрителей?
– Классно играть в такой обстановке, когда есть атмосфера праздника. (Михаил Зислис)
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