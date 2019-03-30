Максим Шалунов: "Девять побед подряд над СКА? Не напоминайте"

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов подвел итоги второго матча финала "Запада" против СКА (3:1). Счет в серии – 2-0 в пользу москвичей.

– На концовку сил не хватает вторую игру подряд, в чем дело?

– Силы у нас есть. Но вы сами видите, что матчи получаются тяжелыми.

– После первого матча Игорь Никитин признал, что ЦСКА повезло. Сегодня все было по делу?

– Мы немного разобрали прошлую игру, сделали выводы.

– Какие именно?

– Этого вам я не скажу.

– Обидно, что вашу шайбу не засчитали?

– Нет никакой обиды из-за того, что мой гол не засчитали. Главное – мы победили.

– Главная задача в серии – это помогать Сорокину?

– Конечно. Первая задача любого хоккеиста – защищать свои ворота.

– А как же голы?

– Они тоже важны.

– Кому сложнее забивать – Шестеркину или Хелльбергу?

– Все в порядке.

– ЦСКА одержал девять побед подряд над СКА…

– Не напоминайте.

– Так у них должен быть комплекс, а не у вас.

– Все равно.

– Телегин с лета попал. Удивились?

– Я повтор не видел. Раз попал, то красавчик. Зверь.

– Тяжело придется в Санкт-Петербурге под давлением 12 тысяч зрителей?

– Классно играть в такой обстановке, когда есть атмосфера праздника. (Михаил Зислис)

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