Максим Шалунов: "Андронов забросил коронным броском"

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов прокомментировал итоги третьей игры финальной серии Кубка Гагарина с "Авангардом" (2:0). Счет в серии: 3-0 в пользу москвичей. Следующая игра состоится 19 апреля.

– Тяжелая была игра, – заявил Шалунов. – Не скажу, что она отличалась от первых двух. Матчи даются очень нелегко, но сегодня была одна из самых напряженных. У нас мало что получалось, соперник не позволял ничего сделать.

– Вы еще больше не позволяли создать сопернику.

– Такой хоккей.

– Тяжело было не заснуть на скаймейке?

– А вы засыпали? Нам не до сна было.

– Что произошло в вашем столкновении с Шумаковым в третьем периоде?

– Ничего преднамеренного не было.

– Как забил Андронов?

– Это его коронный бросок (смеется). Он его тренирует, ничего удивительного.

– Как будете готовиться к следующему матчу?

– Как на последний бой (улыбается). Как всегда. (Алена Гребенькова)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей