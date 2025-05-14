Шабанов — о силовом приеме от Радулова: «Я нормально к этому отношусь»

Нападающий «Трактора» Максим Шабанов прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Каждая игра значит многое для серии. Чтобы выиграть серию, нужно выиграть остальные матчи, поэтому первая игра важна. У нас прекрасные болельщики, мы чувствуем их поддержку», — приводит пресс-служба лиги слова Шабанова.

Также он добавил, что силовой прием от Александра Радулова не добавил ему мотивации.

«Нет, это не придало дополнительной мотивации. Хоккей — контактный вид спорта. Я нормально к этому отношусь», — отметил Шабанов.

«Трактор» вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0. Второй матч состоится в четверг, 15 мая, в Ярославле.