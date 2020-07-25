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Максим Семенов вошел в тренерский штаб «Барыса»

16:41
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Бывший защитник сборной Казахстана Максим Семенов вошел в тренерский штаб «Барыса», сообщает официальный сайт клуба.

36-летний специалист будет отвечать за работу с защитниками.

Семенов играл за «Барыс» с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 17 матчей в составе клуба и отметился одной передачей при показателе полезности «минус 7».

Дополнительная информация:

https://www.hcbarys.kz/news/item/maksim-semyonov-voshyol-v-trenerskij-shtab-barysa/

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