Бывший защитник сборной Казахстана Максим Семенов вошел в тренерский штаб «Барыса», сообщает официальный сайт клуба.

36-летний специалист будет отвечать за работу с защитниками.

Семенов играл за «Барыс» с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 17 матчей в составе клуба и отметился одной передачей при показателе полезности «минус 7».