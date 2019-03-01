Максим Рыбин: "Семь лет не забивал в плей-офф? Главное, что "Салават" выиграл"

Нападающий "Салавата Юлаева" Максим Рыбин после победы в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (5:1, 2-1) подчеркнул, что из-за перевода во второе звено он особо не перестраивался.

– Хороший матч, хорошее начало. Наверное, основополагающим в этой победе стало то, что мы все 5 голов забили быстро. В принципе игра была сделана, – приводит официальный сайт "Салавата" слова Рыбина.

– То есть во 2-м и 3-м периодах сознательно берегли силы?

– Нет, ни в коем случае. Мы продолжали играть в свою игру. Серия длинная, ничего еще не заканчивается, пока мы впереди 2-1, поэтому никаких мыслей об этом даже не может быть.

– Вы заменили Антона Бурдасова во втором звене. Выходили с настроем забить гол, ведь вы заменили снайпера?

– Куда меня поставили, я там и играл. У Антона травма, на сегодняшний день он играть не может, поэтому меня поставили туда.

– Насколько комфортно чувствовали себя в звене с Ткачевым и Бурмистровым?

– Очень комфортно, доволен, приятные партнеры.

– Не было ли какого-то перепада, ведь вас весь сезон наигрывали для черновой работы в третьем и четвертом звеньях, а сейчас поставили в атакующее звено?

– Черновая работа все равно никуда не денется, я особо не перестраивался и делал свою работу, отрабатывал, играл в тело. Повезло, забил.

– Примерно семь лет вы не забивали в плей-офф. Как ощущения?

– Наверное, я лет 7 и не играл в плей-офф, поэтому ощущения хорошие. Главное, что команда выиграла.

Кубок Гагарина: сетка плей-офф, календарь и результаты матчей