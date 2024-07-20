Рыбин: «Мне интересно, как Воробьев будет работать с ЦСКА»
Бывший игрок клубов КХЛ Максим Рыбин рассказал, чья тренерская работа вызовет наибольший интерес в новом сезоне.
«Мне интересно, как Воробьев будет работать с ЦСКА, и как он справится с таким грандом. «Металлург» — не гранд? В ЦСКА чуть другая структура, иные требования. Все-таки, это Москва. Там болельщики ходят и каждый матч ждут только победы. Там только такие ожидания, других быть не может. Поэтому к этому давлению нужно быть готовым», — цитирует Legalbet Рыбина.
Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2024/25 стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом».
Источник: Legalbet
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