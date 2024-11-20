Рыбин — о защитнике СКА Деанджело: «Очки он хорошо набирает, а в обороне играет слабо»
Экс-нападающий СКА Максим Рыбин назвал лучших игроков КХЛ в нынешнем сезоне.
«С ходу, конечно, трудно назвать. Те, кто сейчас лидируют в списке бомбардиров, набирают очки, те и лучшие. Мне нравится игра Максима Березкина и Даниила Бута из «Локомотива». Не могу назвать лучших, просто есть ребята, которые хороши в определенных аспектах. Есть и молодые таланты, но есть и те, которые заряжают своей игрой, как Александр Радулов», — сказал Рыбин изданию «Спорт День за Днем».
В СКА Рыбин отметил Василия Глотова. По его словам, Глотов стабильно и хорошо играет.
«Не могу обойти стороной Пашку Порядина из «Спартака». Рад, что он вырос в такого игрока из мальчишки, в которого однажды поверил Владимир Васильевич Крикунов. Это тоже дорого стоит. Трех игроков выбирать объективно маловато», — добавил Рыбин.
Кроме того, он оценил игру защитника СКА Тони Деанджело.
«Очки он хорошо набирает, а вот в обороне играет слабо. Его обыграть не так сложно, как мне кажется. Учитывая его опыт в НХЛ. Кажется, что он больше на набор очков нацелен», — подытожил Рыбин.
СКА занимает третье место в таблице Западной конференции (37 очков).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|25
|5
|52
|2
|Спартак
|27
|18
|9
|39
|3
|СКА
|29
|17
|12
|37
|4
|Динамо М
|27
|16
|11
|35
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|35
|6
|Динамо Мн
|28
|15
|13
|32
|7
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|8
|Северсталь
|26
|15
|11
|30
|9
|Витязь
|29
|13
|16
|28
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|26
|17
|9
|36
|3
|Сал. Юлаев
|25
|16
|9
|34
|4
|Ак Барс
|25
|16
|9
|33
|5
|Металлург Мг
|29
|15
|14
|31
|6
|Адмирал
|28
|12
|16
|29
|7
|Нефтехимик
|29
|10
|19
|28
|8
|Лада
|26
|10
|16
|24
|9
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|10
|Авангард
|26
|10
|16
|22
|11
|Барыс
|27
|8
|19
|18
|12
|Амур
|27
|5
|22
|13
|20.11
|17:00
|
Барыс – Металлург Мг
|- : -
|20.11
|19:30
|
Спартак – Амур
|- : -
|20.11
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|20.11
|19:30
|
Северсталь – Адмирал
|- : -
|20.11
|19:30
|
Динамо М – Сибирь
|- : -