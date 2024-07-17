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Сегодня, 01:56

Рыбин: «Для Кузнецова переход в СКА — это шаг назад»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин прокомментировал информацию по поводу возможного перехода нападающего Евгения Кузнецова в петербургский клуб.

«Для него переход в СКА — это шаг назад. Я всегда говорил, что ему надо меньше смеяться, а больше тренироваться. Ему всего 32 года, ему еще играть и играть. Конечно, для СКА такое приобретение — это усиление. Если и в Петербурге будет смеяться, то не знаю, что ему делать. Думаю, в НХЛ ему больше не будут предлагать большие контракты, а здесь ему сейчас дадут хорошие деньги и условия. Понятно, что у него есть мастерство, играть он умеет, когда этого хочет. Для СКА это мощнейший форвард. Думаю, он даже процентов на 70 не раскрыл свой потенциал», — цитирует Metaratings.ru Рыбина.

Кузнецов с 2014 года играет в НХЛ, где в 743 матчах забросил 173 шайбы и отдал 402 голевые передачи.

Источник: Metaratings.ru
Максим Рыбин
Хоккей
ХК СКА
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