Максим Осипов: "Нам до этого не везло"

Защитник "Локомотива" Максим Осипов поделился впечатлениями от победы СКА (3:1) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии 2-1 в пользу армейцев.
– Результат мог прийти и в предыдущих играх, где-то нам немножко не везло. Не сказал бы, что мы сильно что-то поменяли, только в каких-то маленьких нюансах, – сказал Осипов.
– Второй ваш гол – наигранный стандарт?
– Ну, я бы не сказал так. Спонтанно получилось.
– Что вы имели в виду под маленьким нюансами?
– Я бы не хотел говорить в плей-офф о том, что именно мы смотрим и разбираем.
– Это касается игры по персоналиям?
– Конечно, это касается именно игры соперника. (Игорь Еронко)
Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей