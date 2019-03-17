Максим Осипов: "Нам до этого не везло"

Защитник "Локомотива" Максим Осипов поделился впечатлениями от победы СКА (3:1) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии 2-1 в пользу армейцев.

– Результат мог прийти и в предыдущих играх, где-то нам немножко не везло. Не сказал бы, что мы сильно что-то поменяли, только в каких-то маленьких нюансах, – сказал Осипов.

– Второй ваш гол – наигранный стандарт?

– Ну, я бы не сказал так. Спонтанно получилось.

– Что вы имели в виду под маленьким нюансами?

– Я бы не хотел говорить в плей-офф о том, что именно мы смотрим и разбираем.

– Это касается игры по персоналиям?

– Конечно, это касается именно игры соперника. (Игорь Еронко)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей