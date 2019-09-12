Максим Неволин: «Северстали» пока не удается оправдать ожидания»
08:11
Нападающий «Северстали» Максим Неволин прокомментировал поражение от «Йокерита» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Мы хорошо играем, много времени проводим в чужой зоне, но не хватает завершения, — цитирует официальный сайт КХЛ Неволина. — Может быть, нам немножко не везет. Никак иначе не могу это объяснить.
Что говорил тренер в перерывах? Призывал поверить в себя, и тогда будет все хорошо. Сейчас играем дома, у нас отличные болельщики, но пока не удается оправдать их ожидания. Многое в хоккее зависит от удачи.
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