Максим Минеев находится на просмотре в «Барысе»
11:07
Защитник Максим Минеев подписал с «Барысом» пробное соглашение, которое рассчитано до 31 августа 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В первой половине сезоне-2020/21 Минеев провел 17 матчей за «Сочи» и набрал 2 (1+1) очка. Во второй части сезона он выступал в ВХЛ за «Ижсталь».
24-летний защитник также раньше играл за «Торпедо», «Северсталь», московское «Динамо» и «Авангард».
Дополнительная информация:
https://www.hcbarys.kz/news/item/maksim-mineev-na-prosmotre-v-baryse/
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