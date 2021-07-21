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Максим Минеев находится на просмотре в «Барысе»

11:07
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Защитник Максим Минеев подписал с «Барысом» пробное соглашение, которое рассчитано до 31 августа 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В первой половине сезоне-2020/21 Минеев провел 17 матчей за «Сочи» и набрал 2 (1+1) очка. Во второй части сезона он выступал в ВХЛ за «Ижсталь».

24-летний защитник также раньше играл за «Торпедо», «Северсталь», московское «Динамо» и «Авангард».

Дополнительная информация:

https://www.hcbarys.kz/news/item/maksim-mineev-na-prosmotre-v-baryse/

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