Максим Минеев находится на просмотре в «Барысе»

Защитник Максим Минеев подписал с «Барысом» пробное соглашение, которое рассчитано до 31 августа 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Официально сообщаем о заключении пробного контракта с защитником Максимом Минеевым. Соглашение рассчитано до 31 августа 2021 года.https://t.co/3MXu0YBL17 pic.twitter.com/FxQwsSBiO3 — ХК Барыс (@AstanaBarys) July 21, 2021

В первой половине сезоне-2020/21 Минеев провел 17 матчей за «Сочи» и набрал 2 (1+1) очка. Во второй части сезона он выступал в ВХЛ за «Ижсталь».

24-летний защитник также раньше играл за «Торпедо», «Северсталь», московское «Динамо» и «Авангард».