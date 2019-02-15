Максим Минеев: "Матч с "Сочи" будет хорошим уроком для "Динамо"

Защитник московского "Динамо" Максим Минеев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (2:3 ОТ). Бело-голубые после этой игры узнали первого соперника по плей-офф - им стал "Йокерит".

- Как ощущаешь себя в этой команде?

- В "Динамо" очень хороший коллектив, меня сразу приняли. Вопросов никаких нет. Сегодня у меня был первый матч на новом стадионе, и мне было немного непривычно из-за того, что здесь другая коробка, меньшего размера. Но нужно втянуться, и все будет хорошо.

- Контролировали ситуацию в матче, что произошло в конце?

- Это будет хорошим уроком для нас. Бывают такие матчи, когда что-то не получается. Не совсем быстрый был поединок. Но будем держать в уме положительные результаты, это нам поможет в плей-офф.

- Ты в пяти командах находился в этом сезоне, насколько это для тебя было сложно?

- Очень сложно. Непростой год у меня выдается, но стараюсь об этом не думать и постоянно находить новые эмоции для того, чтобы играть. (Владислав Уткин)