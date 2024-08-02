Марушев - о расторжении контракта с «Ак Барсом»: «Неожиданностью для меня это не стало»

Экс-нападающий «Ак Барса» Максим Марушев отметил, что расторжение контракта с казанским клубом не стало для него неожиданностью.

«Неожиданностью для меня это не стало. Я был готов к любому развитию событий. Конечно, хотелось, чтобы мы пришли к какому-то компромиссу намного раньше, чем получилось. Со мной лично никто не разговаривал на эту тему. Все переговоры вел агент.

Полностью неудовлетворен своим результатом в прошлом сезоне, но плохой опыт — тоже опыт. И необходимо сделать правильные выводы. Практически все лето провел в Казани, готовился. Много внимания уделял подготовке как на земле, так и на льду. Будущее? В данный момент сложно что-то сказать. Трудоустройством занимается агент. Так что поживем — увидим», — цитирует Metaratings.ru Марушева.