Максим Мамин: "В такие моменты понимаешь: не зря отдаешь жизнь хоккею. Самый настоящий кайф"

Автор победной шайбы ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина Максим Мамин поделился впечатлениями от только что выигранного чемпионского титула.

– Столько лет шли к победе... В такие моменты понимаешь, что не зря отдаешь жизнь хоккею, работаешь на тренировках. Самый настоящий кайф, ради этого и живем, - сказал Мамин.

– Кубок в руках уже подержали?

– Да, уже поднял.

– Почему на вашей ленте написано 2017/18? Уже заметили?

– Да ладно? (Смеется) Ну, ничего страшного, зато медали 18/19!

– Ваши впечатления после победы?

– Счастье, радость. Сейчас, смотря на лица партнеров по команде, тренеров, родных, испытываю лучшие эмоции в жизни.

– Не зря возвращались из "Флориды", получается?

– Абсолютно не зря, о таком мог только мечтать.

– Совсем не скучаете по "Спрингфилду"?

– Сейчас – точно нет.

– По ходу сезона не возникали мысли, что вернулись в Россию зря?

– Не думал об этом, просто концентрировался на сезоне. У нас была задача победить в сезоне, и мы к ней уверенно шли.

– В плей-офф вы набрали больше очков, чем за регулярный сезон...

– Да, в плей-офф удалось набрать больше, чем в регулярном первенстве, но я бы все голы в регулярке отдал ради одной шайбы в матчах на вылет.

– Сейчас уже задумываетесь о возвращении в Северную Америку?

– Не знаю еще, наверное, рано об этом говорить, дайте хоть попраздновать чуть-чуть!

– Ожидали, что удастся выиграть финальную серию всухую?

– Мы просто выходили на каждый матч серии с мыслью, что счет еще 0-0, и вот добились результата. (Евгений Белоусов)