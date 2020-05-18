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Максим Мамин продлил контракт с ЦСКА

18:04
Максим Мамин забрасывает победную шайбу в ворота &quot;Авангарда&quot;. Фото ХК ЦСКА
Максим Мамин забрасывает победную шайбу в ворота &quot;Авангарда&quot;. Фото ХК ЦСКА
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Нападающий Максим Мамин продлил контракт с ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на 1 год.

В недоигранном из-за коронавируса сезоне-2019/20 Мамин набрал 28 (10+18) очков в 51 матче регулярного чемпионата и 3 (1+2) очка в 4 играх плей-офф.

Всего в КХЛ на его счету 261 матч и 86 (38+48) очков. Мамин стал автором «золотого гола» в финальной серии Кубка Гагарина-2019 против «Авангарда».

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/maksim_mamin_zaklyuchil_soglashenie_s_armeytsami/

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