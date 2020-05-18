Нападающий Максим Мамин продлил контракт с ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на 1 год.

В недоигранном из-за коронавируса сезоне-2019/20 Мамин набрал 28 (10+18) очков в 51 матче регулярного чемпионата и 3 (1+2) очка в 4 играх плей-офф.

Всего в КХЛ на его счету 261 матч и 86 (38+48) очков. Мамин стал автором «золотого гола» в финальной серии Кубка Гагарина-2019 против «Авангарда».