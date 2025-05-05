Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

5 мая, 16:05

Максим Мамин покинет ЦСКА

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Максим Мамин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», ЦСКА не будет продлевать контракт с нападающим Максимом Маминым.

1 июня форвард выйдет на рынок свободных агентов КХЛ. Он выступал за армейцев летом 2022 года.

В сезоне-2024/25 Мамин набрал 26 (13+13) очков в 61 матче FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф нападающий не отметился результативными действиями в 6 играх.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
Популярное видео
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Alexey Sokolov

    Сомнительно. Макс за все время капитально со своего уровня не проваливался, был сбой, но одновременно со всей командой! Сначала тренера утвердят, а уж потом по составу определяться будут.

    05.05.2025

  • Звездоносец

    Мамин был лучшим в П-О ,когда завоевали КГ,хотя приз лучшего игрока достался Григоренко. После этого провёл два ужасных сезона ,где от былого игрока осталась только фамилия.Видимо,нужно смириться армейским болельщикам с его расставанием.

    05.05.2025

  • bvp

    К Роман Борисычу на усиление.

    05.05.2025

  • AZ

    Я еще в начале сезона писал, что ЦСКА можно преименовывать в команду НХЛ Лузерс))). Видимо, опять продолжат из фари-клубов команду собирать.)))

    05.05.2025

  • knight templar

    И правильно. Вместе с окуловым и каменевым которых уже нет этот мамин был один из самых высокооплачиваемых игроков. Это по зарплате. А по игре вообще ничем не выделялся. Минус мамин плюс зарплата на подписание хорошего игрока типа Аймурзина изСеверстали

    05.05.2025

  • shpasic

    ему в Сибирь нужно.

    05.05.2025

  • 4rfv5tgb

    Скоро в ЦСКА никого из обладателей КГ не останется. А ветераны все-таки нужны..

    05.05.2025

  • П_о_в_а_р

    Команда разваливается. Грустно

    05.05.2025

  • Братчанин

    Хайруллин, какой ты шеф отдела хоккея, если ничего не знаешь? Мамин в ЦСКА не 2022 года, он выступал за ЦСКА в 2014-2017, 2018-2021 и с 2022 по настоящее время, забил победный гол в в овертайме 4-го матча финала ЦСКА-Авангард (3:2 ОТ), 4:0 в серии, 2-кратный обладатель КГ (2019, 2023).

    05.05.2025

  • andrey7773

    По ходу всех разгонют и наберут шлак .

    05.05.2025

    • Классон может перейти из ЦСКА в «Спартак»

    «Локомотив» — «Салават Юлаев»: трансляция матча плей-офф КХЛ онлайн
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Нефтехимик 27 15 12 31
    5 Автомобилист 27 14 13 31
    6 Трактор 27 13 14 31
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 26 7 19 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 26 17 9 34
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Спартак 26 13 13 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 26 12 14 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    15.11 13:30 Сибирь – Динамо М 2 : 3
    15.11 17:00 Сочи – Шанхай Дрэгонс - : -
    15.11 17:00 Локомотив – Барыс - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости