Максим Мамин покинет ЦСКА

Как стало известно «СЭ», ЦСКА не будет продлевать контракт с нападающим Максимом Маминым.

1 июня форвард выйдет на рынок свободных агентов КХЛ. Он выступал за армейцев летом 2022 года.

В сезоне-2024/25 Мамин набрал 26 (13+13) очков в 61 матче FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф нападающий не отметился результативными действиями в 6 играх.