Максим Мамин: «Отличное лето, отдохнуть успел и провести время с семьей на даче»

Форвард ЦСКА Максим Мамин рассказал, как проводит летний отпуск перед сезоном-2020/21.

— Отличное лето, — приводит слова Мамина официальный сайт клуба. — Отдохнуть успел и провести время с семьей на даче. Потом начал потихоньку готовиться. Сейчас пошли уже более серьезные нагрузки. Чувствую себя в хорошей форме и с нетерпением жду встречи с командой.

Очень рад, что предстоит работать с нашим тренерским штабом. Нас тренируют классные специалисты. Мы это доказали. Новых парней в команде знаю. Уверен, что они усилят нас и помогут уверенно идти к нашей задаче. Скорее бы начать работать.

Встречи с болельщиками тоже ждем. Хочется начать играть и увидеть наши трибуны.