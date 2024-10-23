Мамин — о трудностях ЦСКА: «У нас новая команда, мы продолжаем построение»

Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал итог матча FONBET Чемпионат КХЛ против «Амура» (7:0).

— Согласны, что сегодняшний матч не показатель и нужно еще много работать?

— Конечно, одной игрой нам не отмазаться. Настроение рабочее, все понимают, что впереди много работы.

— Что не совсем получалось на старте сезона и сейчас не выходит?

— Мы разбираемся, у нас новая команда. Мы продолжаем построение. Думаю, от игры к игре будем прибавлять.

— У вас сегодня юбилей — 100 шайб в КХЛ. Что для вас это значит?

— Приятная цифра, но не думаю, что кто-то мечтает о 100 голах, все хотят больше забить.

Анна Бирюкова