Максим Мамин: "Два поражения от СКА пошли ЦСКА на пользу"

Нападающий ЦСКА Максим Мамин поделился впечатлениями от победы над СКА (3:0) в пятом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Счет в серии 3-2 в пользу московских армейцев.
- Вы в этой серии не забивали. С чего вдруг такая результативность?
- Мне пас отличный отдали. Бросил – и зашла. В другом моменте партнер хорошо бросил, попал.
- Прокомментируйте появление Капризова в вашем звене. Стимулировало?
- Нет, поскольку мы партнеров не выбираем. С кем поставили – с тем и играем.
- Вы стучали по стеклу после гола. Много эмоций?
- Много. Все-таки плей-офф. Важная игра.
- Все-таки ваша серия не такая веселая, как на Востоке. Огня не хватает. Нет драк. Почему?
- А что драки? Можно удаление ненужное получить. Остаться в меньшинстве. И все это понимают. А огня хватает. Вы просто на скамейке у нас не были.
- Каким было психологическое состояние после двух поражений подряд?
- Нам эти два поражения пошли только на пользу. Мы сплотились, мотивировались и понимали, что эту игру надо забрать. Вышли, отработали на 100 процентов. Результат получился хорошим.
- Перестановки в составе – тренеры были недовольны первым периодом?
- Нет. Я считаю, что мы и первый период неплохо провели. Ну а во втором взяли контроль над матчем. (Алена Гребенькова)
Следующий матч между СКА и ЦСКА пройдет 7 апреля в Санкт-Петербурге.