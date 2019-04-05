Максим Мамин: "Два поражения от СКА пошли ЦСКА на пользу"

Нападающий ЦСКА Максим Мамин поделился впечатлениями от победы над СКА (3:0) в пятом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Счет в серии 3-2 в пользу московских армейцев.

- Вы в этой серии не забивали. С чего вдруг такая результативность?

- Мне пас отличный отдали. Бросил – и зашла. В другом моменте партнер хорошо бросил, попал.

- Прокомментируйте появление Капризова в вашем звене. Стимулировало?

- Нет, поскольку мы партнеров не выбираем. С кем поставили – с тем и играем.

- Вы стучали по стеклу после гола. Много эмоций?

- Много. Все-таки плей-офф. Важная игра.

- Все-таки ваша серия не такая веселая, как на Востоке. Огня не хватает. Нет драк. Почему?

- А что драки? Можно удаление ненужное получить. Остаться в меньшинстве. И все это понимают. А огня хватает. Вы просто на скамейке у нас не были.

- Каким было психологическое состояние после двух поражений подряд?

- Нам эти два поражения пошли только на пользу. Мы сплотились, мотивировались и понимали, что эту игру надо забрать. Вышли, отработали на 100 процентов. Результат получился хорошим.

- Перестановки в составе – тренеры были недовольны первым периодом?

- Нет. Я считаю, что мы и первый период неплохо провели. Ну а во втором взяли контроль над матчем. (Алена Гребенькова)

Следующий матч между СКА и ЦСКА пройдет 7 апреля в Санкт-Петербурге.

Все о КХЛ - здесь