20:29 | Хоккей — КХЛ

Максим Мамин: "ЦСКА не думает возвращать серию с "Витязем" домой"

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Защитник ЦСКА Максим Мамин заявил, что его команда намерена завершить серию 1/4 финала Западной конференции с "Витязем" в следующем матче.

– Мы не думаем, сколько шагов осталось до исполнения нашей цели. Идем от одной игре к следующей.

– Нет мысли сыграть так в следующем матче, чтобы вернуть серию домой и сыграть перед своими болельщиками?

– Нет, такой мысли нет. (Владислав Уткин)

Армейцы победили и в первых двух встречах (4:0, 6:2) и ведут в серии до четырех побед 3-0. Четвертая игра состоится в Подольске 4 марта.

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