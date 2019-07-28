Максим Кондратьев: "Тяжело заставлять себя самостоятельно набирать форму"

Защитник "Амура" Максим Кондратьев рассказал о том, как проходит подготовка к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

– За лето успеваешь соскучиться и по хоккею, и по ребятам, и по тренировкам. Готовиться самостоятельно не так интересно, как в команде. Сейчас амбиции переполняют, хочется играть за высшие места. Есть чутье, что мы попадем в плей-офф. После неудачного сезона сделали выводы. Многое обсуждали и с тренерами, и с ребятами. Желание тренироваться зашкаливает, – цитирует Кондратьева официальный сайт "Амура".

– Возвращаясь к тренировкам в межсезонье, можно ли сказать, что российские игроки переняли иностранный опыт и начинают индивидуально готовиться к сезону?

– Практика такая есть. В некоторых командах физические тесты проводятся с первых дней, несмотря на то что команду собирают за 50 дней до первой игры. Нам дали возможность втянуться. Но все в команде провели хорошую работу перед сборами. Я каждый год стараюсь летом заниматься с тренером по физической подготовке. Тяжело заставлять себя самостоятельно набирать форму. В этом году удалось покататься с Юлиусом Шуплером. Поработали с ним над техникой. Обыгрывали стойки, играли на ограниченных участках. Было интересно.

– Анализировал календарь предстоящего чемпионата?

– Да. Скажу лишь то, что в начале мы встречаемся со "середняками". Можно удачно стартовать и набирать очки. Начинаем на выезде, но это не страшно, ведь мы будем на сборах в Европе.