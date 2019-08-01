Максим Кондратьев назначен капитаном "Амура"

Главный тренер "Амура" Александр Гулявцев выбрал капитана команды на предстоящий сезон. Им стал 36-летний защитник Максим Кондратьев.

– Он не первый год в команде и пользуется авторитетом. У него большой опыт игры за океаном и в элите российского хоккея. Этот выбор был на поверхности. В качестве ассистента выступит Томаш Зогорна, тут не стали ничего менять с прошлого сезона, – приводит слова тренера официальный сайт "Амура". – Он также владеет лидерскими качествами, может завести команду. Игорь Руденков был капитаном на Универсиаде, которую сборная России выиграла. Надеемся, новая роль в команде станет для Игоря стимулом для прогрессирования. Таким образом, у нас опытный капитан, ассистент – легионер и ассистент – молодой игрок. Это решение мы принимали вместе с тренерским штабом, менеджментом, нас поддержал президент клуба. Но на лед выходят 22 капитана.