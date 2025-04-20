«Концентрируемся на следующей игре». Комтуа одной фразой ответил на несколько вопросов

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

— Мы счастливы победить, но теперь концентрируемся на следующей игре, — начал Комтуа.

— Что нашло «Динамо» в игре «Ак Барса», выиграв три матча подряд?

— Мы играем в хороший хоккей.

— Ты — любимец казанской публики. С каким чувством возвращаешься в Казань?

— Концентрируемся на следующей игре.

— Мифтахов толкнул Подъяпольского. Что думаешь об этом?

— Мы концентрируемся на следующей игре.

— Показалось, что своими околохоккейными действиями приносишь вред. Был ли об этом разговор с тренерским штабом?

— Мы фокусируемся на следующей игре.

— Что произошло в третьем периоде? Расслабились?

— Мы фокусируемся на следующей игре.

— Сегодня праздник в России. Он вас коснулся? Как отпраздновали?

— Съем шоколадку и концентрируемся на следующей игре.

— Аллен Айверсон несколько раз так же отвечал на вопросы. Ты его пародируешь?

— Без комментариев.