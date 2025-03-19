Комтуа: «Всегда приятно набирать очки, но команда для меня на первом месте»

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа поделился впечатлениями с «СЭ» от полусотни набранных очков в FONBET чемпионате КХЛ.

— Сегодня ты набрал 50-е очко в сезоне. Какие эмоции испытываешь?

— Всегда приятно набирать очки, но это не так важно для меня. На первом месте, конечно, команда. Мы продолжаем бороться и стараемся забраться как можно выше в таблице.

— В последних матчах команда обыграла «Локомотив», ЦСКА, «Авангард». Что думаешь об этом?

— Мы играем в правильный хоккей и фокусируемся на себе. Не обращаем внимания на другие команды. Мы должны заострить наше внимание на плей-офф и хорошо сыграть там.

— Скорее всего, «Динамо» получит в первом раунде «Северсталь» или СКА. Кого бы хотел ты?

— Мне все равно. Это две хорошие команды. Нам нужно будет их пройти, чтобы дойти до финала.