19 марта, 00:31

Комтуа: «Всегда приятно набирать очки, но команда для меня на первом месте»

Федор Носов

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа поделился впечатлениями с «СЭ» от полусотни набранных очков в FONBET чемпионате КХЛ.

— Сегодня ты набрал 50-е очко в сезоне. Какие эмоции испытываешь?

— Всегда приятно набирать очки, но это не так важно для меня. На первом месте, конечно, команда. Мы продолжаем бороться и стараемся забраться как можно выше в таблице.

— В последних матчах команда обыграла «Локомотив», ЦСКА, «Авангард». Что думаешь об этом?

— Мы играем в правильный хоккей и фокусируемся на себе. Не обращаем внимания на другие команды. Мы должны заострить наше внимание на плей-офф и хорошо сыграть там.

— Скорее всего, «Динамо» получит в первом раунде «Северсталь» или СКА. Кого бы хотел ты?

— Мне все равно. Это две хорошие команды. Нам нужно будет их пройти, чтобы дойти до финала.

СКА сыграет с &laquo;Трактором&raquo; 18&nbsp;марта.КХЛ, результаты и видео голов 18 марта: «Трактор» обыграл СКА, «Динамо» (Москва) победило «Авангард» и другие матчи
Максим Комтуа
  • mitchelll

    Хорошее приобретение видится на расстоянии) Вот только не могу понять...Суперклуб ( без сарказма ), а вчерашнее интервью с победителем овертайма...Это какой-то стыд испанский, а не переводчик (( Понимает ещё как-то, а вот с русского на инглиш !(( Ну, нет своего переводчика - попросите девочку из команды соперников - там полный порядок.

    19.03.2025

  • Александр Максаков

    Вот когда игрок нашел свою команду . Молодец Макс , так держать , только без травм .

    19.03.2025

