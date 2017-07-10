Максим Карпов: "Переход в СКА прошел очень быстро"

Нападающий СКА Максим Карпов в интервью официальному сайту клуба рассказал о своем отпуске и времяпрепровождении в Санкт-Петербурге. Напомним, что форвард перешел в армейский клуб на правах свободного агента.

– Отдохнул как всегда, как и каждое лето, – сказал Карпов. – Очень рад, что перешел в такой клуб. Нет, Петербург еще не успел посмотреть. Я здесь всего второй-третий день, в гостинице нахожусь, на тренировке присутствовал.

– С физической формой все в порядке?

– Да, можно начинать.

– Когда решились на переход в СКА?

– В принципе, как только с "Динамо" вопросы решились, сразу же поступило предложение. Все быстро произошло.