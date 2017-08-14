Максим Карпов: "Функции Шипачева? Я выполняю свои"

Нападающий СКА Максим Карпов после победы над "Сочи" (3:1) в матче предсезонного турнира имени Пучкова подчеркнул, что без проблем влился в состав команды. По словам форварда, в минувшем сезоне выступавшего за московское "Динамо", со многими игроками он был знаком по сборной.

- В прошлом плей-офф на этом льду вы были гостем, теперь первый раз хозяином. Какие эмоции? - вопрос Карпову.

- Тогда у меня на этом льду все было хорошо. Думаю, и теперь будет. Влился в команду без проблем. Со многими пересекался в сборной.

- Вы в большинстве выполняете функции Шипачева?

- Не знаю, я свою функцию выполняю (улыбается).

- Вы играете в звене с Никитой Гусевым - фактически в том, которое было ключевым у СКА в прошлые сезоны.

- Сыгрываемся. Нужно пару игр - и все будет хорошо.

- Как думаете, хет-трик в прошлом плей-офф сыграл роль в вашем переходе в СКА?

- Думаю, нет. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

СКА одержал победу над "Сочи"